Keçiören’in yeşili yüzde 220 arttı
Keçiören Belediyesi, 2009 yılından bu yana sürdürdüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2.2 metrekareden 7 metrekareye yükselterek ilçedeki yeşil alan miktarını yüzde 220 artırdı.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın öncülük ettiği ağaçlandırma organizasyonları vatandaşlardan büyük takdir topladı. ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor’ projesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan fidan dikimiyle 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenirken, her çocuğun bir ağacı olması için yürütülen fidan dikimleri, Türkiye’de belediyelerin kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaptığı çalışmaları da gündeme getirdi.
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