Keçiörenli öğrencilerden LÖSEV’e destek ziyareti   

Öğretmenleri eşliğinde Gölbaşı’ndaki köye giderek Lösemi Haftası’nda yaşıtlarına destek olan 100 öğrenci, LÖSEV’in hizmetlerini yakından görme fırsatı da yakaladı. Öğrenciler, tedavi gören çocuklarla birlikte atölye çalışmalarına da katıldı. LÖSEV Vakfı’na yardım için satışa sunulan ürünlerin hazırlıklarına yardım eden KEDEM öğrencileri ziyaretin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Öğrenciler, “Burada iyileşmeyi bekleyen yaşıtlarımızın sağlıklarına bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Burada onlara destek olmaktan ötürü çok mutluyuz. Onlara katkı olsun diye biz de elimizden geldiği kadar atölyeye el becerimizle bir şeyler yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı. KEDEM kurs merkezlerinde lösemili çocuklara katkıda bulunmak amacıyla topladıkları kupa bardakları ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın hediyesi oyuncakları da LÖSEV’e teslim eden çocuklar onların mutluluğuna tanık olmalarının ardından köyden ayrıldı.