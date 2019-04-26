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Kelimenin Kalbi Sanatın Kalbi’nde

Ankara’nın sıra dışı Emniyet Müdürü Ahmet Sula, 41’inci kişisel resim sergisini İtalya’nın Başkenti Roma’da açtı. Sula, “En önemli şeyin, bu sanat kudretini kullanarak insanların kalbine dokunmak olduğunu görüyorum” dedi.

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Sanatın merkezi Roma’da, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ressam Ahmet Sula’nın eserlerinden oluşan ‘Kelimenin Kalbi’ adlı serginin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) öncülüğünde Roma Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergide, Sula’nın, resim ve kaligrafi sanatını birlikte kullandığı kendine özgü tekniğiyle ürettiği eserler sanatseverlerle buluştu. Açılışını Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfüllah Göktaş’ın yaptığı sergide Sula’nın çoğunluğu felsefi resimlerden oluşan yaklaşık 40 eseri sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Etkinlikte Sula, kaligrafi canlı performansıyla da dünyanın dört bir tarafından gelen sanatseverlere bu özgün tekniğini sergiledi. Sula, sanatın, kültür, renk, dil, din ve coğrafya ayrımı yapmadığını vurgulayarak, “Sanatın evrensel bir kudreti var. En etkili silah aslında benim açımdan sanat” dedi. 

ANADOLU İRFANINI ANLATIYOR 

Sergisi için Roma’yı özellikle seçtiğini ifade eden Sula, “Roma, sanat tarihinin şekillendiği bir şehir. Dünyaca ünlü ressamların beşiği niteliğinde. Ben de bu sanat şehrine Anadolu irfanını ‘Kelimenin Kalbi’ ile anlatmaya geldim. Sergilerimde aslında Anadolu irfanını anlatıyoruz. Yunus Emre de ‘Gelin tanış olalım. Sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz’ diyor. İşte bu Anadolu irfanıdır. Bugün dünyanın açlığı bence insanlığa, vicdanadır. Anadolu, bunların yeşerdiği yerlerdir. Bunlardan bahsedip bunları anlatacağız ki bizi daha iyi tanısınlar” diye konuştu. 

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