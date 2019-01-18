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Kent Tiyatrosu yine dolu dolu

Geçen sezon 35 bin seyirciyle buluşan Mamak Kent Tiyatrosu ekibi, yeni oyunlarla dopdolu bir yıla girdi. Yıl sonuna kadar 12 oyun sahneleyecek ekibin hedefi, 50 bin sanatsevere ulaşmak. 

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Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni yılda yeni oyunlarla görücüye çıkacak. Tiyatro severler için yılsonuna kadar 12 oyun sergileyecek ekip, elli bini aşkın seyirciye ulaşmayı hedefliyor. Asıl hedeflerinin hem tiyatro eğitimi alan kursiyerlerin yetişmesi hem de Mamaklılar’a kültür hizmeti sunmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sanatın her dalını destekliyoruz ve bu güzellikleri halkımızla paylaşmaktan da son derece mutluyuz. Oyunlarımız tiyatro severlerle tamamen ücretsiz olarak buluşuyor. Tiyatro severleri her Cumartesi saat 15.00’te Mamak Kültür Merkezi’ne bekliyoruz” dedi. 

Minikler ve büyükler olmak üzere iki gruptan oluşan Mamak Kültür Merkezi Tiyatrosu, 80’i kursiyer, 20’i de konservatuar öğrencisi olmak üzere 100 kişiye eğitim veriyor. 2018 yılında 35 bin seyirciyle bulaşan tiyatro ekibi, yeni yılla birlikte hedeflerini de yükselterek, 50 bin seyirciye ulaşmayı hedefliyor. Birbirinden güzel çok sayıda oyunla Mamaklılar’a keyifli saatler yaşatan Kent Tiyatrosu, izleyenleri hem kahkahaya boğacak, hem duygulandıracak. Çocuklara Masallar, Dikkat Trafik, Bir Evlenme Teklifi, Ayı, Çanakkale Destanı, Kadının Fendi, Çökme Tehlikesi Var, ekibin toplumsal mesaj veren oyunları olacak.  

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