'Kentlere değer katan projeler Ankara'dan çıkıyor'

Ankara merkezli olan Selçuklu Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Serin, “Toplumumuzun geçmiş kültürel ve tarihsel sürecini de içine alan kentleşmeye dair projeler üretmeye önem veriyoruz” dedi. Projelerinin merkezinde insan olduğunu belirten Serin, sorularımızı yanıtladı.

Firma hakkında bilgi verebilir misiniz? Özellikle imar konusunda Türkiye’de söz sahibi olan bir firmasınız. Neler yapıyorsunuz?

Firmamız, Türkiye’nin 16 ilinde şehir planlamaları yapmaktadır. İstihdam oluşturmak ve ekonomiye katkı sağlamak, aynı zamanda kentlerimizin gelişimine, özellikle kültürel ve sosyal gelişimine destek vermek en büyük amacımız. Özel projeler üreten bir firmayız. Aynı zamanda, güneş enerjisi yatırımlarımızla da piyasada faaliyet göstermekteyiz.

Selçuklu Grup olarak çok kısa sürede büyük projelere imza attınız. 2019 yılı projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

2019 yılında ülkeye katma değer katacak projelere öncelik vermeyi amaçlıyoruz. Rant merkezli değil, daha çok insan merkezli yaklaşım gösteren bir firmayız. Bu yıl Antalya Bölgesi’nde kent yapılandırmasına yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Bu projemizin, uluslararası projeler içinde ödül alacağına eminiz. İtalya Venedik gibi Fransa Sentropi gibi bir kent hayal ediyoruz. Kanallar, kültür merkezleri, sanat merkezleri, tarihsel dokular; yani bir turistin her şeyi bulabileceği tüm değerleri sunan bir şehir yapılandırması içerisindeyiz. Bu projenin başında dünyaca tanınan Amerikalı Şehir Planlamacısı James Wine bulunuyor. Kendi kadromuz ve üniversite hocalarıyla birlikte güzel bir ekip oluşturduk. Bu projemiz, ülkeye büyük değer katacak. Aynı zamanda yabancı yatırımcıyı ülkeye çekecek çok önemli bir proje. Türkiye’nin en önemli yatırımlarından biri olacak.

YATAY MİMARİ

Dünyada şehir planlamalarında ve yapılandırmalarda bakış açısı değişti. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Evet, dünyada şehircilik anlayışı değişti ve gelişti. Maalesef bizim ülkemizde şu an için uygulanmıyor. Merkeze insanı alan bir şehircilik anlayışı dünyada yaygınlaştı. Sadece konut bazlı değil, içinde insana dokunan ve her türlü değerlerin yer aldığı anlayışla yeni planlamalar yapılıyor. Kişinin büyük kentlerde, doğayla iç içe olmasını sağlayan bir anlayış geldi. Örneğin, bu anlayış yaşlıları bir binaya hapsetmiyor. Yaşlıların doğayla iç içe olmasını sağlıyor, hayvan bakım sorumluluğu veriyor. Yaşlılar kolay tarım uygulamalarıyla uğraşabiliyor. Toplumların kendi kültür, değer ve tarihleri yansıtılıyor. Bizim ülkemizde ne yazık ki bu öne çıkarılmıyor. Projeler sadece barınma amaçlı üretiliyor. Kentlere bakıldığında bize ait, kültürümüze tarihimize ait hiçbir değer yok. Turist geldiğinde, ülkemizin değerlerini görebileceği hiçbir kentleşme yok. Bu bağlamda firma olarak, proje üretirken insan merkezli, toplumumuzun geçmiş kültürel ve tarihsel sürecini de içine alan kentleşmeye önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi kentlerde yatay büyümenin daha doğru olduğuna inanıyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yerel seçimler öncesi belediye başkanlarından bu konu hakkında beklenti ne olmalı?

Özellikle büyük kentlerdeki nüfus artışı, yeni kentsel alanların üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Fakat yeni gelişme alanları, doğal olarak kentin çeperlerinde oluşmaktadır. Bu alanlar, kentin asıl merkezine ve merkez faaliyetlerinin sunulduğu alanlar ile diğer servislere uzak yerlerde olmaktadır. Bu durum da başta ulaşım maliyetleri olmak üzere birçok bakımdan kente maliyetler yüklemektedir.