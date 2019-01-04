Kilim tamiratıyla geçen 41 yıl

Orta Asya dahil Türklerin yaşadığı topraklardan dünyaya yayılan halı ve kilim dokumacılığı yerini yavaş yavaş fabrikalarda imal edilen ürünlere bırakmasına karşın, bugün hala eski halı ve kilimleri tamir ederek ekmeğini kazanmaya çalışan esnafa rastlamak mümkün. İşleri özel bir emek ve dikkat gerektiren kilim tamircileri, bir yandan geçimlerini sağlarken diğer yandan Türkiye’nin en eski el sanatı ürünlerinden halı ve kilimin de hayatta kalmasını sağlıyor.

ÖMRÜNÜ KİLİM TAMİRATINA ADADI

Tarihi Ankara Kalesi civarındaki Kaleiçi Mahallesi’nde 50 metrekarelik dükkanı bulunan Sütçüoğlu da ömrünü kilimler arasında geçirmiş bir meslek ustası. Sütçüoğlu, 1972-1977 döneminde terzilik yaptığını, 1977 yılından sonra ise ustası Muzaffer Uysal’ın yanında kilim onarmaya başladığını söyledi. Tamir edilemeyecek olan kilimlerin parçalarından kalemlik, makyaj çantası, kırlent gibi ürünler imal ettiğini anlatan Sütçüoğlu, şu an sahip oldukları iş yerinde 1999 yılından beri çalıştığını ifade etti. Kilim parçalarından yabancı turistler için Noel çorabı da ürettiğini dile getiren Sütçüoğlu, “Kaleiçi turistik bir yer olduğu için en çok satışı turistlere yapıyoruz. ABD’lilere Noel çorabı bile sattım. Yaptığımız iş geleneksel meslekler sınıfına giriyor ancak benden sonra ailede bu işi yürütecek kimse olmadığından muhtemelen benden sonra bu işi kimse yapmayacak” dedi.