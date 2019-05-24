Kız öğrencilere ‘girişim’ eğitimi

Üniversite 4. sınıf öğrencisi olan kızlar, hayata atılacak gençlere farklı bakış açıları kazandırmayı ve onların kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen kamp süresince, alanında uzman isimlerin çok değerli sunumlarına ve paylaşımlarına tanıklık etti. ANGİKAD Başkanı Aysu Yavuz “Türkiye’nin her yerinden pırıl pırıl üniversiteli genç kızlarımızı kampa alırken amacımız, kendilerini ve sahip oldukları gücü keşfetmelerini sağlamak, onları cesaretlendirmekti. Çok güzel farkındalıklar ile aramızdan ayrıldılar, umuyoruz ki, her biri kendi hikayesini çok farklı bir bakış açısıyla yazacaktır” dedi. Öğrenciler kamp boyunca iş insanlarından, akademisyenlerden, doktor ve sanatçılardan değerli bilgiler edindi. Girişimcilikten, başarı hikayelerine, mülakat yollarından, beden diline, geleceğin mesleklerinden, finansal okur yazarlığa kadar bir çok farklı konu ve konuşmacıların sunumlarının yer aldığı kamp, tarih, sağlık, spor ve sanata dair bir çok paylaşıma ev sahipliği yaptı. Kampın birinci gününün akşamında Tiyatro Sanatçısı Betül Arım’ın ‘Dışarıda Hiçbir Şey Var’ adlı oyunu kız öğrenciler için sahnelendi.