14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2705
  • 6,0125
  • 220.046
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Kızak meraklıları şenlikte buluşacak

Ankara’nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, yarın Kızak Şenliği’ne sahne olacak. Kirazyanı Yaylası’nda düzenlenecek etkinliğe katılacaklar, şehrin stresinden uzakta keyifli bir gün geçirecek. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beypazarı Belediyesi’nin Geleneksel Kızak Şenliği, yarın bin 665 rakımlı Karaşar Kirazyanı Yaylası’nda düzenlenecek. Yöresel kıyafetleri, naylon torbaları, şambriyel ve kızaklarıyla şenliğe katılacak ilçe sakinleri, sabah saat 09.00’dan itibaren otobüslerle Kirazyanı Yaylası’na ücretsiz olarak götürülecek. Kızak çekme ve halat çekme yarışı, mehteran ve bando gösterisi, snowboard, balon şov, atlı kızak etkinlikleri 7’den 70’e ilçe halkını biraraya getirecek.  

ETKİNLİKLER GÜN BOYU SÜRECEK 

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Geleneksel Kızak Şenliği’miz için hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemiz tarihi evleri, yöresel mutfak kültürüyle olduğu kadar doğası ve temiz havasıyla da göz dolduruyor. Kış aylarında sürekli karlı olan Kirazyanı Yaylası’nda, halkımız hafta sonlarını ailece burada geçiriyor. Tüm hemşehrilerimizi, özellikle şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen Ankaralıları farklı bir gün geçirebilmeleri için bu hafta sonu şenliğimize davet ediyoruz” dedi. 

Bahçeli, Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş´in sözleriyle seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İspanya'dan AB'ye Venezuela için "Juan Guaido" önerisi

İspanya'dan AB'ye Venezuela için 'Juan Guaido' önerisi

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

MHP İl Başkanı görevinden alındı

MHP İl Başkanı görevinden alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

NATO ve Rusya SSC-8 füze konusunda anlaşamadı

NATO ve Rusya SSC-8 füze konusunda anlaşamadı

Açık denizler için güç birliği yaptılar

Açık denizler için güç birliği yaptılar

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz
 

POPÜLER HABERLER

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA