Kızak meraklıları şenlikte buluşacak
Ankara’nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, yarın Kızak Şenliği’ne sahne olacak. Kirazyanı Yaylası’nda düzenlenecek etkinliğe katılacaklar, şehrin stresinden uzakta keyifli bir gün geçirecek.
Beypazarı Belediyesi’nin Geleneksel Kızak Şenliği, yarın bin 665 rakımlı Karaşar Kirazyanı Yaylası’nda düzenlenecek. Yöresel kıyafetleri, naylon torbaları, şambriyel ve kızaklarıyla şenliğe katılacak ilçe sakinleri, sabah saat 09.00’dan itibaren otobüslerle Kirazyanı Yaylası’na ücretsiz olarak götürülecek. Kızak çekme ve halat çekme yarışı, mehteran ve bando gösterisi, snowboard, balon şov, atlı kızak etkinlikleri 7’den 70’e ilçe halkını biraraya getirecek.
ETKİNLİKLER GÜN BOYU SÜRECEK
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Geleneksel Kızak Şenliği’miz için hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemiz tarihi evleri, yöresel mutfak kültürüyle olduğu kadar doğası ve temiz havasıyla da göz dolduruyor. Kış aylarında sürekli karlı olan Kirazyanı Yaylası’nda, halkımız hafta sonlarını ailece burada geçiriyor. Tüm hemşehrilerimizi, özellikle şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen Ankaralıları farklı bir gün geçirebilmeleri için bu hafta sonu şenliğimize davet ediyoruz” dedi.
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