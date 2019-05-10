Kolejli işadamları Afrika’yı konuştu

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD), 10’uncu yıl etkinlikleri kapsamında Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Gökhan Üsküdar’ı ağırladı. ‘Afrika: İhracat, Yatırım ve İş Fırsatları’ konulu bir sunum yapan Üsküdar, KİD üyelerine Afrika’nın ekonomik durumu, potansiyeli, stratejileri, hedefleri ve kazanımları hakkında bilgi verdi. Afrika nüfusunun 1,3 milyar olduğunu belirten Üsküdar, Türkiye’nin Afrika pazarında yaklaşık yüzde 3’lük bir paya sahip olduğunu söyledi. Afrika ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisinin 2003 yılında başladığını dile getiren Üsküdar, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bölge ülkelerine açılımlarının sağlanması, Türk sanayi için hammadde ve yarı mamullerin doğrudan uygun fiyatlarla Afrika ülkelerinden temin edilmesi ve pazar paylarının artırılması amaçlandı” diye konuştu.