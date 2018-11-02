Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Köprü ve üstgeçitler grafiti ile renklendi  

Günümüzde çağdaş kent sanatı olarak da adlandırılan grafiti Mamak’ta hayat buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mamak Belediyesi tarafından köprü ve alt geçitlerde yapılan uygulamada, ilçenin ve Ankara’nın siluetleri resmediliyor. Köprü ve alt geçitleri çizimleriyle renklendiren grafiti sanatçılarının özellikle Mamak Caddesi üzerinde yaptığı çalışmalar büyük beğeni topluyor. Kente renk katacak sanatsal çalışmalara önem verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizin gerek fiziki yapılanmasına, gerekse estetik görünüşü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkent’imizin ve Mamak’ımızın önemli siluetlerinin resmedildiği grafiti sanatıyla ilçemizin estetik görünümüne katkı sağlayarak renk katıyoruz” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Filistin´in işgaline giden yol: Balfour Deklerasyonu - Tarihte bugün 2 Kasım 1917

Filistin´in işgaline giden yol: Balfour Deklerasyonu - Tarihte bugün 2 Kasım 1917

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA