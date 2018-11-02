Köprü ve üstgeçitler grafiti ile renklendi  

Mamak Belediyesi tarafından köprü ve alt geçitlerde yapılan uygulamada, ilçenin ve Ankara’nın siluetleri resmediliyor. Köprü ve alt geçitleri çizimleriyle renklendiren grafiti sanatçılarının özellikle Mamak Caddesi üzerinde yaptığı çalışmalar büyük beğeni topluyor. Kente renk katacak sanatsal çalışmalara önem verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizin gerek fiziki yapılanmasına, gerekse estetik görünüşü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkent’imizin ve Mamak’ımızın önemli siluetlerinin resmedildiği grafiti sanatıyla ilçemizin estetik görünümüne katkı sağlayarak renk katıyoruz” dedi.