Küçük kalpler büyük iş başardı

Aşağı Dikmen Mahallesi Muhtarı, Okul Aile Birliği, öğretmenler ve öğrencilerin de desteğiyle kampanya daha geniş bir kitleye ulaştı. Kampanyada toplanan yaklaşık 60 bin mavi kapak ihtiyacı olan engelli bireylere tekerlekli sandalye alınması için Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği’ne teslim edildi. Sınıf Öğretmeni Sevim Sağlam Şatıroğlu, “Mavi kapaklarla bir engelli vatandaşımızın tekerlekli sandalyeye kavuşacak olmasının mutluluğunu öğrencilerimle birlikte yaşıyorum. Böylece öğrencilerim hem geri dönüşümün önemini anlattı, hem de engelli bireylerin ihtiyaçları konusunda farkındalık oluşturdu” diye konuştu.