Küçük Miray’dan çölyak hastalarına özel bardak

Plastik bardaktan üretilen ‘gluten tanımlama cihazı’ tasarlayan küçük Miraysu, sergide Sağlık Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan yetkililerin dikkatini çekti. Miraysu Özer, icadına patent alıp yazılım geliştirmek üzere harekete geçti. Tasarımıyla yaşından büyük bir başarıya imza atan Özer, kendisi gibi çölyak hastası olanların bazı ürünleri satın alırken içinde gluten olup olmadığını anlamasının çok zaman aldığını söyledi. Özer, tasarımını yaptığı cihaza herhangi bir ürünün barkodunu okutarak içinde gluten olup olmadığının anlaşılacağını dile getirdi. Eğer üründe gluten varsa barkod okutulduğunda bardağın arkasındaki Işık turuncuya dönerek, çölyak hastalarını uyarıyor.