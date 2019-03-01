Kültürel zenginlik Kadın Bohçası’nda

Proje çerçevesinde Türkiye’ye sığınan kadınlar ile Türk kadınları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bir araya gelen bin 600 kadın ortaklaşa bohça hazırladı. Kültürel desen ve renklerin nakşedildiği bohçalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kapadokya’da sergilenecek. Merkezin Sosyal Uyum Sorumlusu Azize Çelik, savaş ve çatışmalı bölgelerden kaçarak Türkiye’ye sığınan kadınlara sosyal bütünleşmede kolaylık sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

NAKIŞ NAKIŞ İŞLEDİLER

Proje kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Çelik, “Bu yıl 12’nci Kapadokya Kadın Buluşması’nı düzenleyeceğiz. Geçen sene kadınlarımız umutlarını, dileklerini ve acılarını ‘Mülteci Kadın Bohçası’ ile sergilemişti. 500 kadın 70 metre boyutunda bir sanat işçiliği ortaya çıkarmıştı. Hedefine ulaşan bir projenin ardından bu sene de kadınlar farklı bir şekilde bunu devam ettirmek istedi. Bizler artık aynı şehirlerde, aynı ülkede, aynı sokaklarda yaşayan insanlar olarak ‘Komşu Kadın Bohçası’ yapalım dedik” diye konuştu. Çelik, kültürel desenler ve renklerin nakşedildiği bohçalara yazılar ve boyamalarla kadın siluetlerinin de çizildiğini söyledi. Azize Çelik, Türkiye’ye sığınan kadınlar ile Türk kadınları arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Aynı iş için dayanışma göstermeleri onların iletişim kurmasını sağlıyor. Birbirlerinin hayatlarına dair fikirleri oluyor. Birbirleri ile konuşup arkadaş oluyorlar. Başka etkinlikler için birliktelik oluşuyor. Kaynaşmak ve birbirimizi anlamak için, farklı olmadığımızı görmek için yapılan bir çalışma. Kadınlar buradan dost bir şekilde ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

PROJE SAYESİNDE TÜRKÇE ÖĞRENDİ

Irak’ın Telafer Kenti’nde yaşanan çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan Ruqaya Abdulhay Mohammed, dil kursuna gitmediğini, bu proje sayesinde yeni arkadaşlıklar kurarak Türkçe öğrendiğini dile getirdi.