Kupa Başkan Şimşek'e

23-26 Mayıs tarihleri arasında Çorum’da yapılan ve 2 grupta 6 takımın mücadele ettiği Türkiye Futbol Federasyonu U14 Futbol Şampiyonası’nın final maçında, diğer grubun birincisi Yaşamkent İlker Spor Kulübü’nü yenerek şampiyon olan U14 Gölbaşı Belediyespor futbol takımı, Başkan Şimşek ile katıldıkları iftar programının ardından Göktürk Gezi Teknesi ile Mogan gölünde tur atarak şampiyonluğu kutladı. Takım tekne turunun ardından şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e sundu. Başkan Şimşek, sporcuların elde ettiği başarının kendisini mutlu ettiğini belirterek: “Elde ettiğiniz başarıyla ilçemizi tüm Türkiye’ye duyurdunuz. Başarınızı gönülden kutluyor, devamını diliyorum” dedi.