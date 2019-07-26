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'Küresel firmalara imkan sunulmalı'

İslam Kalkınma Bankası ve TEPAV işbirliği Türkiye’nin Küresel ve Bölgesel Değer Zincirlerine Entegrasyonu: ‘Basamakları Çıkmak’ adı altında panel düzenlendi.

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Panelde konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, maliyeti düşük ülkelere yönelen küresel firmalara ülkemizde yatırım fırsatı sunulması gerektiğini söyledi. Özdebir ‘Küresel Değer Zincirleri’ olarak tanımlanan ve sınır ötesi üretime dayalı yeni bir uluslararası üretimin ortaya çıkmasıyla ticaretin biçim, hacim ve kompozisyonunun değiştiğini dile getirdi. Bu durumun, üretimi artırmak ve yatırımları çekebilmek için rekabet etmelerine rağmen ülkeleri birbirlerine daha fazla bağımlı hale getirdiğini belirten Özdebir, “Ticarette küreselleşme tüm ülkeler açısından kaçınılmaz bir hal almıştır. Şöyle ki; çok uluslu büyük firmalar üretimlerini anavatanlarında değil, daha uygun fiyata üretebilecekleri yerlere kaydırmakta. Buna otomotiv firmalarının yanı sıra teknoloji markaları da örnek olarak gösterilebilir. Bu nedenle ülkemizde bir yandan yerli üretime dayalı bir strateji izlerken, diğer yandan küresel değer zincirinde yer bulacağımız alanları fırsata çevirmemiz, fırsatlar oluşturmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

Özdebir, yerli ve milli üretimin üzerinde ciddi şekilde durulması gereken bir konu olduğunu da sözlerine ekledi. 

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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