Kursiyerlerin yılsonu heyecanı

4 bin 397 kursiyerin bir yıl boyunca ürettikleri çalışmaların yer alacağı sergilerin ilki 11 Haziran Salı günü saat 10.00’ da Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde açılacak. Aile Merkezleri’nin ilçedeki sosyal dönüşümde öncü rolünü üstlendiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimiz bu özel adreslerde hem sosyalleşiyor hem de farklı branşlarda aldığı eğitimlerle meslek öğreniyorlar. Kişisel becerilerini geliştirmenin yanı sıra hanım kardeşlerimiz ortaya koyduğu eserlerle özgüven de kazanıyor” dedi.