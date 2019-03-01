Kursu bitiren işsiz kalmıyor

Su içerisinde yaşanacak kazalara ilk müdahaleyi yapabilmek ve ambulans gelene kadar hayat kurtarabilmek için cankurtaran eğitimini tamamlayan kursiyerlere, uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek. Adaylar kurs bittikten sonra yaz tatilinde çalışma imkânına da sahip olacak. Teorik ve uygulamalı derslerin verileceği kursta, boğulan birine nasıl müdahale edileceği, sudan çıkarıldıktan sonra yapılacak ilk yardım gibi hayati konularda Antalya Can Kurtaranlar Eğitim Merkezi Yöneticisi ve aynı zamanda Türkiye Su Altı Federasyonu yetkilisi Sinan Duru tarafından eğitim verilecek. Kursiyerler havuz çalışmalarından sonra mankenler üzerinde uygulamalı suni solunum kalp masajı, yaralılara müdahale gibi çeşitli konularda da eğitim görecekler. 18 yaş ve üzeri olanların müracaat edebileceği kurstan faydalanacakların öncelikle iyi derecede yüzme bilmesi gerekiyor. Cankurtaran adayları 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopileriyle Mamak Yüzme Havuzu’na müracaat edebilecek.