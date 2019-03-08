Kuzaycalılar’ın tiyatro sevinci
Ankara'da yaşayan Yozgat’ın Şefaatli İlçesi Kuzayca Köyü sakinleri tarafından kurulan Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş hemşehrilerini sahne satanıyla tanıştırdı.
Dernek, ilk kez tiyatro izleyecek Kuzaycalılar’ı, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Küçük Tiyatro’daki Fransız Yazar Moliere’in ‘Cimri’ adlı oyununa götürdü. İlk defa tiyatroya giden Kuzaycalılar, unutulmaz anlar yaşadı. Oyunda kendisi de rol alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, perde kapandıktan sonra Kuzaycalılar’ın yanına giderek günün anısına fotoğraf çektirdi.
Kültürel aktivitelere önem verdiklerini belirten Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Şen, ‘’Köyden göçüp Ankara’ya gelen, iş koşuşturmacası nedeniyle kültürel aktivitelere zaman ayıramayan köylülerimizi böyle güzel bir tiyatro oyunu ile buluşturmak istedik. Bundan sonra, yine tiyatroya gelememiş köylülerimizi tiyatro ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
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