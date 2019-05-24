Leylekler caminin sembolü oldu
Ankara Esenboğa Havalimanı yolundaki Nuryağdı Camii’nin kubbesine 19 yıldır yuva yapan leylekler, mahallenin simgesi haline geldi.
Pursaklar ilçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi’ndeki camiye her yıl Şubat ayında gelen leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, çevredekiler özenle bakıyor. Nuryağdı Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Kemal Bal, “Her sene geliyorlar, yavruları oluyor. Zayıf olanlar ölüyor, kuvvetli olanlar da uçup gidiyor” dedi. Bal, “Mahalle sakinleri bazen çıkıp yukarıdan bakıyor. Birkaç kez resimlerini çekip sosyal medyada paylaşmışlar. 19 yıldır yuvaları aynı yerde, bir yere gittikleri yok. Sembol gibi oldular” diye konuştu.
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