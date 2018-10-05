Linet Ankaralıları coşturdu
Farklı ses rengi ve yorumlarıyla yılların tanına Linet, PanoraPark’ın yaz konserlerindeki son konuğu oldu.
“Bilir misin?” adını verdiği son albümüyle dinleyenlerinden tam not alan Linet, sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Serin bir Eylül akşamına rağmen konser halkın yloğun ilgisine sahne oldu. ‘Bilir misin?’in yanı sıra ‘Yorum Farkı 1-2’ ve ‘Kalbimin Sahibi Sen’ albümleri ile büyük başarı yakalayan Linet, eski ve yeni şarkılarıyla Ankaralı hayranlarını coşturdu. Linet önümüzdeki sene de Panora’da sahneye çıkma sözü verdi.
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