Liseliler en güzel yemek için yarıştı

Yarışmaya Ankara’nın farklı ilçelerindeki 20 liseden öğrenciler katıldı. Bu yarışma ile Türkiye’de ve tüm dünyada hızla gelişimini sürdüren gastronomi eğitimine yönelmek isteyen gençlerde bir bilinç oluşturması amaçlanıyor. Öğrencilerin zorunlu olarak et ve patates kullanarak yaptıkları yemekler, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Gastronomi Zirvesi Başkanı Ebru Korali, Türkiye Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı ve Slow Food Hareketi Kurucu Lideri Nedim Atilla, Ekmek Ustası ve Araştırmacısı Mine Ataman, Şef Tamer Özkan, Gurme Rakun Şefika Onur Akatay ve radyo programcısı Özgür Aksuna´nın aralarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından tadıldı. Yapılan puanlamanın ardından, Mogan Meslek Lisesi birinci, Ankara Meslek ve Teknik Lisesi ikinci, Ümitköy Anadolu Lisesi ise üçüncülüğe layık görüldü. Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin, gastronomi eğitiminin son yıllarda trend haline geldiğini söyledi. Şahin, “Türkiye´de bu yarışma formatını gerçekleştiren ilk üniversiteyiz. Yarışmanın katılımcı sayısını çok arttırdık. Bu yarışma formatı yurtdışındaki gastronomi yarışmalarına benzer bir formattır” dedi.