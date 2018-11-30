Mahalle Konakları özel günlerin merkezi  

Çiçekli Mahalle Konağı’nın belli bir bölümü sağlık hizmetleri için kullanıma açıldı. 23 Nisan ve Ovacık Mahalle Konakları kısa sürede tamamlanacak. Konaklar, çevre düzenlemesinin ardından vatandaşların hizmetine sunulacak. Şu anda, Şehit Kubilay, Ufuktepe, Şeyh Şamil, Barbaros Hayrettin, Esertepe, Atapark, Anafartalar, Osmangazi, Subayevleri, Yayla, Güngörmüşler, Çiçekli ve Kösrelik Mahalle Konakları özel günlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler için de kullanılmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Ak, modern ve nezih bir Keçiören için tarihi dokuyu korumaya önem veren ve halkın tüm kesimine hitap eden Mahalle Konakları’nın şehirleşme kültürüne uygun yapılar olduğunu söyledi. Ak, “Eğitime destek için açtığımız birimlerimizi içerisinde barındıran, halkımızın düğün ve cenazelerinde kullanılan Mahalle Konakları’mız fiziki görünümüyle estetik anlayışımızı yansıtmaktadır” dedi.