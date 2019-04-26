Mamak için hayalleri gerçekleştirme zamanı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, seçim vaatleri olarak açıkladığı projeler içerisinden ilk olarak Kıbrıs Kanyonu’na başladıklarını bildirdi. Mamak’ın doğal görünümüyle saklı kalmış güzelliği olan Kıbrıs Kanyonu gibi gizli hazineleri turizme kazandıracaklarını ifade eden ve “Mamak için hayallerimizi gerçekleştirme vakti” diyerek kolları sıvadıklarını belirten Köse, “Seçim dönemimizde ifade ettiğimiz hayallerimizi gerçekleştireceğimiz potansiyellerimizi, birikimlerimizi ve kaynaklarımızı artık harekete geçirmeye başladık. Artık Mamak için hayallerimizi gerçekleştirme zamanı” dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Mamak Belediye Başkanlığına seçildikleri günden itibaren geçen süreci değerlendiren Köse, bir araya geldiği basın mensuplarına projelerini ve hedeflerini anlattı. Köse, Kıbrıs Kanyonu’na özel çalıştıklarını belirterek, kanyonu doğal yaşam turizmine açacaklarını söyledi. Köse, “Elmadağ eteklerinden uzanan Kıbrıs köyünde bir vadimiz ve kanyonumuz var. Mamak temiz suyun kaynağı. Ulus’ta bulunan Roma Hamamı’na su buradan geliyor. Kıbrıs Kanyonu ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Burayı doğal yaşam turizmine açacağız. Yeşilin, suyun bol olduğu bir yer. Ankara’ya gelen oraya mutlaka uğrayacak” ifadelerini kullandı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILAYACAK

Mahallesine, köyüne, memleketine bakmadan hizmeti adil bir şekilde herkese ulaştıracaklarının altını çizen Köse, “Biz mahallelerimizi nakış nakış değerlendirelim istiyoruz. 64 mahalleye eşit hizmeti götüreceğiz. Mamak’ın 40’a yakın ilin giriş kapısı var. Lalahan’dan itibaren peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleşti. Ankara’ya gelenleri çiçekler ile karşılayacağız. Lalahan’dan girdiğinizde sosyal donatı, kent mobilyaları ile estetiği sağlayacağız. Bununla birlikte çevre düzenleme çalışmalarımız olacak. Yer yeşil, gök masmavi olarak karşılanacak. Güçlü bir belediye olduk. Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Biz verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirme noktasında irademizi ortaya koyuyoruz. Projelerimizin her birini yapmaya çalışacağız. Daha güzel işler yapmak istiyoruz. Mutlu insan denilince akla Mamak ve Mamaklılar gelecek” diye konuştu.