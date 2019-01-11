Mamak ışıl ışıl 

Renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydan aydınlatmaları ve yatırımlardaki cephe aydınlatmaları ilçenin imajını değiştirdi. Aydınlatma çalışmaları ile rengârenk olan ilçede, gece-gündüz, yaz-kış geçerli görsel bir şölen oluştu. Kent estetiğine büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Modern şehircilik anlayışında kent estetiği çok önemlidir. Hizmete sunduğumuz yatırımlar hem gündüz hem gece göz kamaştırıyor. Mamak’ı ışıl ışıl parıldayan bir ilçe haline getirdik” dedi.

ENERJİ TASARRUFU

Tasarruf ampullü iki direğin aydınlattığı alanı sadece bir direk ile aydınlatabilen LED teknolojisi sayesinde, büyük oranda enerji tasarrufu sağlandı. Çalışmalarda gündüz aydınlığını taşıyan LED’li elektrik direkleri, bu alanların gece karanlığında da kullanımına kapı açtı. Yapılan enerji tasarrufu ile hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunulduğuna dikkat çeken Başkan Akgül, kaynakların tasarruflu kullanılmasını gerektiğini söyledi.