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Mamak Kent Tiyatrosu uluslararası festivalde

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, TAKSAV tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin 23’üncüsüne katılmaya hak kazandı.

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Mamak Belediyesi Tiyatro Bölüm Başkanı Kenan Olpak’ın yönetiminde Anton Çehov’un ‘Ayı’ ve ‘Teklif’ adlı oyunlarıyla festivale damga vurmaya hazırlanan Kent Tiyatrosu oyuncuları, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 1 Aralık saat 15.00 ve 19.00’da Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyircisi ile buluşacak bu iki oyun, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen sanatseverlerin gösterimine sunulacak. 

MUTLULUK DUYUYORUZ 

Başkent’te düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ne Kent Tiyatrosu olarak katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ortaya koyduğumuz sanatsal etkinliklerimizi bu festival ile daha fazla sergileyebileceğiz” dedi. Anton Çehov’un en bilinen iki oyunu olan Ayı ve Teklif’te her zaman her yerde rastlanacak insanların öyküleri yalın bir dille anlatılıyor. Hafif alaycı bir dille eleştirilerin yapıldığı bu iki kısa oyunun temelinde ise kadın-erkek çatışması seyirci ile bütünleşiyor. Yazar bu iki oyunda evrensel bir konuyu gündeme getirirken, yaşadığı dönemdeki toplumsal ve sınıfsal bir yapıyı akıcı, sade ve alaycı bir dille aktarıyor. 

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