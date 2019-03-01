Mamak yenilenerek daha güzel olacak 

Cumhur İttifakı’nın Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının da katıldığı basın toplantısıyla projelerini anlattı. Doğma büyüme Mamaklı olduğunu belirten Köse, “Her mahallesini her sokağını bilirim. Mamak sadece geçmişim ve bugünüm değil aynı zamanda yarınım” dedi. Başkent’in doğu kapısı olan Mamak’ı ticaretin, sanayinin, turizmin merkezi yapacaklarını anlatan Köse, “Projelerimizi de bu farkındalık içinde hazırlıyoruz. Mazeret değil iş üretmeye geliyoruz” diye konuştu. Kentsel dönüşümden ulaşıma, yeşil alandan çevreci projelere, kültür sanattan turizm, sanayi, sporcu dostu ve akıllı şehir gibi 10 başlıkta 90 proje hazırladıklarını ifade eden Köse, “Bunların hiç biri vaat değildir. Türkiye’de boş vaatlere dayalı, hayal kırıklığından başka bir şey getirmeyen, popülist yaklaşımları AK Parti çoktan siyasetin çöplüğüne attı” dedi. Daha güzel bir Mamak için projelerin ilk sırasını kentsel dönüşümün oluşturduğunu dile getiren Köse, projelerini şöyle anlattı:

Dünyanın en büyük kentsel yenileme projelerinden birisi olan ve 30 bin konutluk Yeni Mamak’ta, sadece konut değil yepyeni bir hayat tarzı inşa ediyoruz. Şu ana dek 5 bin 671 konut ve 40 işyeri hak sahiplerine teslim edildi. 9 bin 212 konut ve 300 işyerini hemşehrilerimize en kısa zamanda teslim edeceğiz. Mutlu Mahallesi’nde de, bin 300 gecekondunun olduğu bölgeye 2 bin 559 konutluk modern bir mahalle inşa edeceğiz.

EĞLENCENİN ADI ZIPLINE

Üreğil Millet Bahçesi 2.etabını 1 milyon 650 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğiz. Futbol, basketbol, tenis, paintball, bisiklet, binicilik, çim kayağı, cirit, doğa yürüyüşü, zip line parkta eğlencenin adı olacak. Karavan alanı, gençlik kampı, millet kıraathanesi, bungalovlar. Kartaltepe Kent Park 2.etabını da hayata geçireceğiz. Hatip Çayı ve bağlanan dereleri ıslah ederken Mutlu ve Ege mahallelerinin kesiştiği noktada 150 bin metrekarelik spor, eğlence ve dinlenme merkezlerinin olduğu yemyeşil bir alan oluşturacağız. İçinde gölet, gözünüzün alabildiği kadar büyüklükte meyve bahçeleri, sebze bahçeleri, tarihi köy evleri, lavanta tarlaları bulunan Ekoloji Köyü kuracağız. Kıbrıs Kanyonu’nu gün yüzüne çıkaracağız sadece doğa sporlarının değil sosyal ve kültürel etkinliklerin de yapıldığı bir turistik merkeze dönüştüreceğiz. Hüseyin Gazi türbesini restore edip çevresini yeniden düzenleyeceğiz, yapacağımız seyir terasında Ankara’yı, gün batımını izleyeceğiz.

KESİNTİSİZ TRAFİK

Dikimevi-Doğukent Bulvarı, Kızılay-Siteler-Başak arasına metro inşa edeceğiz. Samsun Yolu’ndaki trafiği kesintisiz hale getirecek köprülü kavşak projelerimizi de en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Mamak’ımızı yaşanacak olduğu kadar görülecek gezilecek bir şehre dönüştüreceğiz. Bu hizmetleri Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştireceğiz. 2023,2053 ve 2071 hedefleri kapsamında Büyük Türkiye’nin bir parçası olan, değerlerine yaslanarak kalkınmış, yemyeşil, ferah, mutlu ve daha güzel bir Mamak için gecemizi gündüzümüze katacağız.