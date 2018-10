Mamak’a 10 yılda 550 milyon TL’lik yatırım

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle bir araya gelerek 10 yıllık hizmet sürecini anlattı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in de katıldığı toplantıda Mamak’ın 10 yılına damga vuran yatırımlar masaya yatırıldı. İlçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Akgül, “Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok örnek projeye imza attık. Yaptığımız yatırımlar, belediyenin kuruluşundan bugüne kadar yapılan yatırımlardan daha büyük. 10 yılda toplam 550 milyon Türk Lirası değerinde yatırım yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Mamaklılar’la el ele verdik güçlü bir Mamak inşa ettik. Hem fiziki hem sosyal dönüşümü başarıyla yürüttük. Mamak çok değişti” dedi.

YENİDEN İNŞA ETTİK

Faaliyete geçen yatırımların Mamaklılar’ın yaşam kalitesini yükselttiğini belirten Başkan Akgül, “Uyguladığımız Kentsel Dönüşüm Projeleri’yle deyim yerindeyse ilçemizi yeniden inşa ettik” ifadesini kullandı. Vatandaşla kurulan güven ve gönül köprüsü ile kentsel dönüşümde dev adım attıklarını belirten Akgül, “Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi’yle 40 bine yakın gecekonduyu yıktık. İlçede adeta yeni mahalleler inşa ettik. Mamak’ın geleceğini santim santim planladık” diye konuştu.

DOĞUMDAN ÖLÜME BERABERİZ

Yüzme havuzu, spor salonları, aile merkezleri, gökbilim merkezi, kapalı pazar yerleri gibi birçok yatırımı Mamak’a kazandırarak yükselen bir değer olduklarını belirten Akgül, rutin belediyecilik hizmetlerinde de çağ atladıklarını vurguladı. Akgül, “İnsan odaklı hizmet anlayışımızla, evde sağlıktan cenaze ve taziye hizmetine; vatandaşın doğumundan ölümüne kadar her an yanındayız. Eğitim ve kültür alanında meslek edindirme kurslarımız ve yetenek kurslarımızla Mamaklılar’a hizmet vermekteyiz. Mamak’ın alt yapısından üst yapısına kadar her mahalleye eşit hizmet anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz“ ifadelerini kullandı. Akgül, yapılan yatırımlarla sporda da öncü ilçe olduklarını dile getirdi.