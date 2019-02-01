Mamak’a insan odaklı projeler

AK Parti’nin Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Star Gazetesi Ankara Haber Müdürü Lütfi Kaplan ve Ankara Eki Haber Koordinatörü Talat Doymuş’u ziyaret ederek, projelerini anlattı. Ankaralı olduğunu ve Mamak’ta yaşadığını vurgulayan Köse, ”Mamak’ta yaşamaktan memnunuz. Mamak daha güzel olacak. Kentsel dönüşümüyle, yeşiliyle, insanı merkeze alarak daha iyi hizmetler vereceğiz. Bizim en temel hedefimiz insana hizmet etmek. Birçok projemiz insan merkezli olacak” dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜ YEŞERECEK

Doktorasını şehir sosyolojisi ve kentsel dönüşüm üzerine yapan Köse, gecekonduyla anılan Mamak’ta insan odaklı kentsel dönüşüm yapacaklarını söyledi. Köse, “Şehir, mekânsal dönüşümden gündelik hayata dönüşümde. Yüksek binalar yapıyoruz ama insanlar bundan nasıl etkileniyor? Eski komşuluk ilişkileri yüksek binalarda yok. Eskiden sokağa girdiğinizde herkes görüyordu, yabancı olup olmadığı biliniyordu. Şimdi yüksek binalarda bu yok. 15 katlı binanın 10’uncu katında hanımlar tüpü yakmış hamur işleri yapıyor. Neden orada? Çünkü başka yer yok. Bizim tandırımız olacak, sosyal donatı dediğimiz yerler olacak, imece usulü çalışacak yerler olacak. Eski mahalle ilişkilerini tekrar yeşerteceğiz” diye konuştu. Sosyal belediyecilik, eğitim, sanat ve kültür projeleri hazırladıklarını belirten Murat Köse, “Mamak, Ankara’nın su kaynağı. Roma ve Karacabey Hamamı’nın suyu Mamak’tan gelir. Kıbrıs Kanyon Projesi var. Bunları açığa çıkaracağız ve Ankara’nın her tarafından buraları görmek, gezmek için gelecekler. Biz yeşil doğası ile Mamak’ın doğal halini gün yüzüne çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

HERKESİN OYUNA TALİBİZ

Mamak’ın kültür ve sanatın merkezi olacağını vurgulayan Köse, “İlçemizde Musiki Muallim Mektebi var. 1927’de kurulan bir konservatuvar. O tarihi yeniden canlandıracağız. Orada yetişmiş müzisyenler, sanatçılar var. Çocukların yeteneklerini keşfedeceğiz. Burada yeni Neşet Ertaş’lar, Âşık Veysel’ler yetişecek. Altyapı var zaten. Onların yolunu açacağız. Mektep daha aktif olacak” dedi. Tüm Mamaklılar’ın oyuna talip olduklarını dile getiren Köse, “Hedefimiz yüzde 100’ün oyunu alabilmek. Alabileceğimiz en yüksek oyla, 1 Nisan sabahı Mamak’ta hizmet bayrağımızın en yüksekte dalgalanmasını sağlamak istiyoruz. Bizim MHP ile birlikte gücümüz daha da arttı. Cumhur İttifakı ile ilçede en güzel sonucu alacağız” diye konuştu.