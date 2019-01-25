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Mamak’ta 4 yılda 78.697 konut satıldı 

Mamak'ta 2015-2018 döneminde 4 yılda toplam 78 bin 697 konut satışı yapıldığını belirten İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Hamza Can, “Belediyemizle birlikte yepyeni bir kent kurduk” dedi.

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Konut satışlarının 2018 yılında son 4 yılın en düşük seviyesine indiğini belirten Can, “2015’te 19 bin 957, 2016’da 20 bin 455, 2017’de 19 bin 927 konut satışı oldu. Bu rakam 2018’de 18 bin 358’e geriledi. 2018 yılında inşaat sektörü en kötü dönemini yaşadı. Bu yıl satışların artmasını beklemiyoruz. 2019’da yeni projeler üretmek yerine mevcut stokları tüketmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. İnşaat sektöründeki durgunluğun ve sıkıntıların 2019 yılında aşılacağını aktaran Hamza Can, “Bu yıl inşaat sektöründe yeni proje sayısı çok az olacak. Başlanmış olan projeler tamamlanacak ve mevcut konut stokunun erimesi beklenecek. Bu bir bakıma toprağı nadasa bırakmaya benziyor. Fakat şu bir gerçektir ki, inşaat sektörü Türkiye’de belirleyici olmaya devam edecektir. Dünyada 2018 itibariyle inşaat sektörünün küresel ekonomideki payı yüzde 15 düzeyinde seyretmeye devam etti. Ülkemizde bu oran yüzde 8,5-9 oranlarında gerçekleşti” diye konuştu. 

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