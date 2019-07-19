Mamak’ta duvarlar yıkılıyor

Bu çerçevede Mamak Belediyesi’nin etrafını çevreleyen bahçe duvarları yıkıldı. Duvara ile balyozu da Başkan Köse vurdu. Belediye ile vatandaş arasına hiçbir sınır koymayacaklarını belirten Köse, yıkım tamamlandıktan sonra peyzaj ve çevre düzenlemesi de yapılacağını söyledi. Halkın belediye binasına geldiğinde daha rahat ve daha ferah bir ortamda istek ve taleplerini ileteceğini belirten Köse, “Birçok yenilik yaptık. Bunların en başında ise Hızlı İletişim Merkezi’miz (HİM) geliyor. Vatandaş, hizmet binasında katları dolaşmak yerine belediyenin girişinde işlemlerini kolaylıkla hallediyor” dedi.

MEYDAN YAPILACAK

Başkan Köse, Mamak Caddesi’nin yer altına alınacağının müjdesini de verdi. Köse, “Bizim şehir meydanımız yok. Bu yıkım ve düzenleme çalışması bizim bir şehir meydanı oluşturma projemizin başlangıcı. Duvarları kaldırmakla beraber belediyemizin önünden geçen yolu yer altına alarak o bölgenin tamamını şehir meydanına dönüştürmek istiyoruz. Vatandaş, binanın sol tarafından tren yoluna kadar meydanı rahatlıkla gezebilecek. Burayı bütünlük halinde yemyeşil bir meydana dönüştüreceğiz“ diye konuştu.