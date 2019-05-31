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Mamak’ta havuza yoğun talep

Çocuk grupları ve yetişkinlerden oluşan geniş kullanıcı yelpazesiyle dört mevsim hizmet veren Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu’na talep her geçen gün artıyor.

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Havaların ısınmasıyla birlikte Nisan ve Mayıs aylarında 2 bin kişinin kayıt yaptırdığı yüzme havuzu, Mamaklılar’ın en çok tercih ettiği sosyal alan olarak dikkati çekiyor. 11 Haziran’da 7-12 yaş grubu kursları için kayıtların başlayacağı havuz, okulların kapanmasıyla öğrenciler için yaz tatilinin adresi olacak. Havuzun sürekli denetlendiğini ve gerekli ölçümlerinin yapıldığını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tesisimizde önceliğimiz hijyen ve sağlık. Bunun için belirli aralıklarla ölçümler ve denetimler yapılıyor. Gençlerimizi sağlıklı bir ortamda buluşturuyor, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Aynı zamanda sıcakların arttığı bu günlerde yüzme havuzumuz onlar için hem iyi bir serinleme alternatifi hem de eğlencenin adresi oluyor” dedi. 

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