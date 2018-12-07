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Martıların yeni adresi Ihlamur Vadisi

Keçiören'de Kamil Ocak Mahallesi’nden başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı’nın bitimine kadar olan 3 bin 100 metrelik alanı kaplayan Gümüşdere Ihlamur Vadisi, son yıllarda göçmen kuşlar için de geçiş güzergâhı oldu.

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İlçeye yeşil bir çehre sunan vadi, içerisinde bulunan gezinti yolunu, koşu yolunu, bisiklet yolunu, akülü araç yolunu, kaykay parkurunu, çocuk oyun alanlarını, fitness alanlarını, seyir teraslarını kullanmak isteyen vatandaşlara belgesel tadında vakit geçirme imkânı sunuyor. Martılar için de vazgeçilmez yaşam alanı haline gelen Gümüşdere, aynı zamanda Ankara’nın çeşitli bölgelerinden ziyarete gelenleri de kendine hayran bırakıyor. 

PROJE HEDEFİNE ULAŞTI 

Ihlamur Vadisi’nin mimarı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Doğaya dönüş projesi olarak inşa ettiğimiz Gümüşdere bugünlerde martları misafir ediyor. Hayata geçirdiğimiz projemizin doğayla iç içe geçerek kuşlara ev sahipliği yapıyor olması projenin hedefine ulaştığını gösteriyor. Sosyal donatı alanı olmakla kalmayan projemizin tam manayla hedeflediğimiz doğal ortamı vatandaşlarımıza sunuyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum” dedi.  

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