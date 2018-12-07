Memur kentinden ihracatçı Başkent’e  

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, memur kenti kimliğinden sıyrılan Başkent’in, yeni kimliği ile sanayi ve ticaretin merkezi haline geldiğini dile getirdi. Ankara için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirten Tombakoğlu, “Ankara, bugün 190 ülkeye ihracat yapabilen bir şehir. Kentin sağlık, fuar ve kongre turizmi gibi çok önemli potansiyelleri var. Başkentimizin sahip olduğu tüm potansiyellerini ön plana çıkartan projeler üretmeli, üretimi, ihracatımızı artırmalı, yerli ve milli markalarımıza sahip çıkarak güçlü bir Ankara için üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.

ÜRETİM ARTIRILMALI

Gençler ve kadınlar başta olmak üzere Başkent’te üretimin ve istihdamın artması gerektiğinin altını çizen Tombakoğlu, “Ülkemizin zenginleşmesi ve kalkınması adına bizlerde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları almaya hazırız. Şehrimizin inşa ve ihyasına katkı sunmak adına, üretim ve sanayi odaklı tüm çalışmalara ASİAD olarak destekçi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.