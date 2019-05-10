Mesleki eğitim teşvik edilmeli

ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlığı Birimi (BMEDB) Toplantısı, Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen’in başkanlığında yapıldı. Özen, “Mesleki eğitim ülkemizin ekonomisi ile doğrudan ilişkilidir. Mesleki ve Teknik eğitimin her aşaması verilerle planlanmalı ve verilerle yönetilmelidir” dedi. Esnaf ve sanatkârlar olarak yetiştirecek çırak bulmakta zorlandıklarını belirten Özen, “Çıraklık eğitimi mutlaka özendirilmeli, teşvik edilmelidir. Kalıcı çözümlere masallar yerine, gerçeklere odaklanarak ulaşabiliriz. Eğitimde en önemli husus, siyasetin gerekleri yerine, eğitimin gereklerine öncelik verilmesidir. Çıraklık ve mesleki eğitimde en önemli göz önüne alınması gereken konu çalışma koşullarıdır. Algıyı değiştirecek olan da çalışma koşullarında yapılacak olan yeni düzenlemeler, iyileştirmeler olacaktır. Kanuni güvencesi olmayan hiçbir meslek gelişemez. Meslek tanımları, kanuni sınırları çizilmeli, mesleğe giriş/çıkışlar belirlenmeli, kanuni yaptırımlarla desteklenmelidir” diye konuştu.