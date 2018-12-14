Mevlana sema ve dualarla anıldı

İzleyicilerin duygu dolu anlar yaşadığı etkinlikte, Konya Mevlana Sema Grubu tarafından, semla gösterisi, ilahi konseri ve tasavvuf müziği eşliğinde şiir dinletisi düzenlendi. Mesnevi’den beyitler okunduktan sonra Kur’an-ı Kerim tilavetine geçildi. Abidin Özpek tarafından icra edilen Türk Tasavvufi Musikisi Konseri ile devam eden anma programına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı. Başkan Ak, etkinliğin düzenlenmesi için koordinasyon sağlayan Konya Mevlana Sema Grubu Başkanı Ayşin Gonca Özçakıl’a teşekkür etti. Manevi değerlerin yaşatılması için yeni nesli bilinçlendirmek gerektiğini belirten Başkan Ak, “Mevlana’nın Cenab-ı Allah’a ruhunu teslim ettiği anı kendisi için bir düğün gecesi, bir Şeb-i Arus olarak görüyor. Bu durumu bir kavuşmak olarak nitelendiriyor. Bu nedenle Mevlana’yı anarken Vuslat Gecesi olarak anıyoruz. Mevlana, gönül insanı olarak tüm dünyayı etkilemiş, tüm dünyada eserleri tercüme edilmiş ve okunmuş bir düşünürdür. Bir din âlimi, filozof ve bilge kişi olan Mevlana’yı rahmetle anıyorum” diye konuştu.