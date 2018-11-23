Mevlid-i Nebi Haftası coşku ile kutlanıyor  

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinasyonunda Çankaya İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda stant kuruldu. Burada halka Kur’an-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, gül ve kandil lokumu hediye edildi. Çankaya Müftüsü Ali Gülden, her yaş grubuna yönelik dini materyallerle halka ulaşmak istediklerini dile getirdi. Hafta dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Gülden, etkinliklerin 25 Kasım’a kadar devam edeceğini söyledi. Gülden, “Üniversitelerde, liselerde ve orta öğretim kurumlarında konferans ve kitap dağıtımı gibi birtakım etkinliklerimiz de olacak. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.