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Millet Bahçesi’nin yüzde 80’i tamam

Ankara'nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandıracak Mamak Millet Bahçesi ve Üreğil Kent Ormanı’nın 250 bin metrekarelik ilk etabındaki çalışmalar yüzde 80 seviyesine ulaştı.

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Yeşile ve doğaya olan özlemi giderecek yatırım kapsamında hayata geçecek ekoloji okulunda da çalışmalar son sürat devam ediyor. Kent Ormanı’nda 31 bin 500 metrekarelik iki adet göletin yapımında sona gelindi, iskeleler kuruldu. Kaba inşaatlarının yapımı tamamlanan binaların ahşap kaplama ve ince işleri devam ederken, göletlerin betonarme ve izolasyon çalışmaları da tamamlandı. Doğayla buluşmanın en kısa yolu olan Üreğil Kent Ormanı tamamlandığında kentin kimliği ve sosyal dokusuna büyük katkı sağlayacak. 

BAŞKAN AKGÜL İNCELEDİ 

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile birlikte Millet Bahçesi, Üreğil Kent Ormanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Ankaralılar’ın yeşillikler içinde spor, gezinti ve piknik yapabileceği proje hakkında Şahin’e bilgi veren Akgül, alanın nefes alınacak, doğayla iç içe zaman geçirilebilecek bir mekan olarak tasarlandığını söyledi.   

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