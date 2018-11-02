Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Millet Kıraathanesi Sincan'a renk kattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’ye yayılacak Millet Kıraathanesi’ zincirine bir halka da Sincan’da eklendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sincan Belediyesi Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hizmete sunulan Millet Kıraathanesi ve iki halk kütüphanesi törenle açıldı. Evliya Çelebi Kültür Merkezi ve Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezi’nde de birer kütüphane ve Millet Kıraathanesi Sincan halkının hizmetine sunuldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğindeki açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ve AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da katıldı. Açılışta konuşan Başkan Ercan, “Sincan’ı kültür ve sanat şehri yapmaya devam ediyoruz. Millet Kıraathanesi 7gün 24 saat hizmet verecek. Ders çalışmak isteyen, kitap okumayı seven tüm vatandaşlarımıza açık olacak” dedi.   

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Filistin´in işgaline giden yol: Balfour Deklerasyonu - Tarihte bugün 2 Kasım 1917

Filistin´in işgaline giden yol: Balfour Deklerasyonu - Tarihte bugün 2 Kasım 1917

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

2018'de hangi marka kaç adet araç sattı? İşte marka marka tüm liste

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA