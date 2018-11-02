Millet Kıraathanesi Sincan'a renk kattı

Sincan Belediyesi Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hizmete sunulan Millet Kıraathanesi ve iki halk kütüphanesi törenle açıldı. Evliya Çelebi Kültür Merkezi ve Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezi’nde de birer kütüphane ve Millet Kıraathanesi Sincan halkının hizmetine sunuldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ev sahipliğindeki açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ve AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da katıldı. Açılışta konuşan Başkan Ercan, “Sincan’ı kültür ve sanat şehri yapmaya devam ediyoruz. Millet Kıraathanesi 7gün 24 saat hizmet verecek. Ders çalışmak isteyen, kitap okumayı seven tüm vatandaşlarımıza açık olacak” dedi.