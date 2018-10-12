Milli gurur E-BERK’ten sektörde bir ilk: Sanal gerçeklik

Endüstri 4.0’ı bir araç görerek yenilikçi ürünler üretmeyi kendilerine hedef edindiklerini belirten E-BERK Teknolojiden Sorumlu Başkanı Kıvanç İren, sektördeki ilk sanal gerçeklik teknolojisine yönelik bir çalışma yaptıklarını söyledi. Sanal gerçeklik teknolojisiyle ürettikleri tünel açma makinesinin tanıtımını ilk olarak Road2 Tunnel Fuarı’nda yaptıklarını dile getiren İren, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Yerli üretim konusunda öncü bir firma olarak, fuarlara yaklaşımınız nasıl?

E-BERK olarak fuarlara önem veriyoruz. Çünkü fuarlar, yapılan ürünlerin en iyi şekilde tanıtılacağı yerlerdir. Hem ürünlerinizi birebir gösterme ve tanıtma fırsatı yakalıyorsunuz hem de hedef kitlenizin ürünlerinizi deneyimleme ve kabiliyetlerini görebilmesine olanak tanıyorsunuz. Bunun yanı sıra güncel gelişmeler ve teknolojileri fuarlarda yakından takip edebilme şansınız oluyor. Aynı zamanda rakiplerimize ve Türkiye piyasasına teknolojik yeniliklerimizi tanıtabilmek adına da fuarlar bizim için önem arz ediyor. Fuarlar fırsat olduğu gibi gelişim açısından da önemli doneler veriyor. O yüzden sektörümüzle ilgili tüm fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz.

FUARA DAMGAMIZI VURDUK

Yakın zamanda İstanbul’daki Road2 Tunnel Fuarı’na katılarak, sektörde bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizin açınızdan fuarı değerlendirebilir misiniz?

Bizim açımızdan fuar çok başarılıydı. Sektörde bir ilkle fuara katılım sağladık. Fuara, sektörde daha önce yapılmayan bir yenilikle damgamızı vurduk diyebilirim. Sanal gerçeklik teknolojisiyle ürettiğimiz tünel açma makinesinin tanıtımını yaptık. Fuarda, sektör temsilcileri sanal gerçeklik teknolojisiyle ürettiğimiz tünel açma makinemizi yakından inceleme fırsatı yakaladı. Yerli ve milli haliyle bir ilk olan projemiz, 3 boyutlu ortamda ürettiğimiz tünel açma makinesinin tüm detaylarını görme, inceleme ve anlayabilme şansı sundu. Endüstri 4.0 ile geliştirdiğimiz bir ürün olan sanal gerçeklik, hem sektöre hem de bize kazanç sağlayacak. AR-GE Merkezi ve Akademi’mizin ortaklaşa yürüttüğü bu proje, 6 aylık bir çalışmanın ürünü. Daha projemiz tamamlanmadı. Üstünde çalışmalarız halen devam ediyor. Sanal gerçeklik teknolojimize hareket kabiliyetini de ekleyerek, Kasım ayında Çin’de gerçekleştirilecek Bauma China Yapı İnşaat Fuarı’na yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sanal gerçeklik teknolojisine yönelik geri dönüşümler nasıl oldu?

Çok beğenildi. Hoş bir deneyim olduğuna dair geri bildirimler oldu. Ürünlerin ve makinelerin gerçek dünyada olduğu gibi tüm detaylarını görebildiklerini söylediler. Bu bizi çok mutlu etti. Dünyada başka bir örneği olmayan bu yenilik, sektör için de büyük önem arz ediyor. Yaptıklarımızın yerli üretim olduğuna şaşırıyorlar. Bu bağlamda, Endüstri 4.0 ile Türkiye’de de katma değerli ürünlerin yapıldığını gösterebilmek bizi ayrıca mutlu ediyor.

ARAŞTIRMA YAPIYORUZ

E-BERK Akademi’den bahsettiniz. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Sinerjilik konusunda Türkiye’de tek olan akademimizde, teknisyen, mühendislik ve tünelcilikle ilgili eğitimler veriliyor. Sektördeki, kalifiye elaman ihtiyacı nedeniyle böyle bir akademi kurmaya karar verdik. Sektörün kalifiyeli insan gücünü karşılamak istiyoruz. Temmuz ayında ilk dersimizi verdik. Şu anda firmamızın kendi iç eğitimlerini yapıyoruz. AR-GE ekibimizle birlikte ilerliyor ve çeşitli araştırmalar üzerine çalışıyoruz. Kendi mühendislerimiz şu anda bu eğitimi veriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden de ihtiyaca göre destek aldığımız oluyor. En yakın zamanda, hem yurtiçine hem de yurt dışına eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu alanda, Ortadoğu, Asya ve Balkanlarda bizim gibi olan başka bir firma yok.2-3 yıl içinde yurtdışına eğitim vermeye başlayacağımızı düşünüyorum.

Milli üretim en önemli kolu AR-GE çalışmalarıdır. AR-GE çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

E-BERK olarak tünel açma makinelerinde, kesicilerinde ve yedek parçalarında başarılı olmamızın tek nedeni yenilikçi ürünlerimizdir. Bu da yalnızca AR-GE ile olasıdır. Bu yüzden, E-BERK ilk günden bu yana AR-GE’ye çok önem veren bir kuruluş oldu. Özellikle E-BERK Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özgür Savaş Özüdoğru, AR-GE Merkezi’mizin kurulmasında büyük gayret gösterdi ve Türk mühendislerin başarısına inandı. Türkiye’nin 862’inci AR-GE Merkezi olma hakkını kazandık ve hiç vakit kaybetmeden projeler üretmeye başladık. Merkezimizde, mekanize kazı sektöründe taşıma araçlarından beton püskürtme sistemlerine, kesici disklerden makinelerin yeni dizaynlarına kadar birçok konuda yepyeni çalışmalar geliştiriliyor. AR-GE Merkezi şirketimiz için önemli bir basamak. Merkezimiz hem şirketimizi hem de ülkemizi dünya pazarında bir üst segmente taşıyacak. E-BERK Ömer Gündüz AR-GE Merkezi olarak, yerli ve milli projeler üreterek, ülkeye katkı sağlamak en büyük hedefimiz.

E-BERK, kendi üretimi olan ilk tünel açma makinesi yaparak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Dünyada bunun yansıması nasıl oldu?

Bu konuda yurtdışında herhangi bir tanıtım yapmadık. Ancak yine de E-BERK’in ilk Türk malı tünel açma makinesini üreterek Türkiye’yi yeryüzünde bu makineleri üreten 8. ülke olması, beklediğimizden daha çok ilgi yarattı. Örneğin kazısız teknolojiler konusunda uluslararası en önemli yayın olan Trenchless International bunu haber yaptı. Aynı zamanda boru itme makinesi üreterek, bunun yurtdışına satışını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hem yurtiçinde hem de yurtdışında katıldığımız sergilerde, kurultaylarda sergi alanımıza gelip bu konuda bilgi isteyenlerin sayısı bizi de şaşırttı.

Biz bu ilgiyi şuna bağlıyoruz, şimdiye dek tünel açma makinesi üretimi gelişmiş 7 ülkenin tekelindeydi. Çok güzel Türkiye pazarına ve uluslararası pazarlarda satış yapabiliyorlardı. Şimdi Türkiye’de üretmeye başlayınca, Almanya, ABD gibi üretici ülkelerin kuruluşlarında bir kaygı, gelişmekte olan ülkelerin tünelcilerinde de heyecan yarattık.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Kasım ayında Bauma China Yapı İnşaat Fuarı’na katılacaksınız. Bu fuarı değerlendirebilir misiniz? İnşaat sektörünün önemli bir fuarı olan Bauma, Kasım ayında Çin’de gerçekleştirilecek. Fuar bizim için önemli. Çünkü sektörün önemli oyuncuları bu fuara katılım gösteriyor. Fuarı kendimiz için fırsat olarak görüyoruz. Hem yenilikçi ürünlerimizi tanıtabiliyor hem de ilişkilerimizi geliştirebiliyoruz. Daha önce de söylediğim gibi sanal gerçeklik teknolojili projemizi geliştirerek, bu fuara yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Fuarda, hem firmamızı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, milli ve yerli üretimlerimizin tanıtımını yapacağız.