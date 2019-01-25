Minibüsçüler ve otobüsçüler yeni KDV oranlarını bekliyor

Hasılat esaslı yeni KDV sisteminin 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesine rağmen yeni oranların henüz açıklanmadığına dikkati çeken Apaydın, “Başta otobüsçü ve minibüsçü esnafımız olmak üzere şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan bütün esnafımız yeni KDV oranlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan hasılat esaslı sistemde şehir içi toplu taşımada KDV oranının yüzde bir buçuk olacağı müjdesini vermişti. Kanun yürürlüğe girdi, ama KDV oranları açıklanmadığı için fiilen uygulanamıyor” ifadelerini kullandı. Apaydın, Avrupa’da toplu taşıma sektörünün vergisel olarak desteklendiği ve bu ülkelerin bir kısmında KDV uygulanmadığını, bir kısmında ise çok düşük KDV oranlarının olduğunu aktardı. Sektörde kartlı sistemler yaygınlaşıp kayıt dışılık azaldıkça vergi yükünün aşırı boyutlara ulaştığını vurgulayan Apaydın, “Vergi yükü azaltılırsa sektörde vergiye gönüllü uyum da hızla artacaktır” dedi.