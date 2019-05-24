Miniklerden dev destek
Çankaya Süheyla Sıtkı Alp İlköğretim Okulu öğrencileri, atıkların değerlendirilmesi konusunda örnek bir çalışmaya imza attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından desteklenen ‘Sıfır Atık’ projesinden esinlenen minikler, anne-babalarının da desteğiyle plastik atıklardan elbise ve aksesuar yaparak birbirinden güzel tasarımlar ortaya çıkardı. Anneler tarafından hazırlanan kıyafetler okulda düzenlenen törende sergilendi. Etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını belirten veliler, çevre bilincinin küçük yaşta öğretilmesinin gelecekte büyük faydasının görüleceğini söyledi.
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