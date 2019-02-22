Miniklerin bilim yuvası

1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bilim eğitimini desteklemek amacıyla açtığı Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocuklardaki merak duygusunu tetikleyerek minik ziyaretçilerine, eğlenirken öğrenme ayrıcalığı da sunuyor.

Astronomi, arkeoloji, fizik, biyoloji ve fen bilgisi branşlarında uzman rehberler eşliğinde yapılan bilim atölyelerinde, her katılımcı kendisi için hazırlanmış malzemelerle deneylerini yaptı. Çocukları yeni teknolojilerle tanıştıran Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde en çok ilgi gören Robotik Uygulama Atölyesi oldu. Atölyede 5-10 yaş arası ile 10 yaş üstündeki çocukların kullanımı için iki robot seti hazırlandı. Türkçe/İngilizce algoritma geliştirme ve robot programlama imkanı sağlayan görsel programlama yazılımları ile uyumlu kolayca tak çıkar olarak kullanılabilen robot bileşenleri de meraklı miniklerin ilgisini çekti.