İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3309
  • 6,049
  • 227.954
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Miniklerin bilim yuvası

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Feza Gürsey Bilim Merkezi’, sunduğu keyifli öğrenme ortamıyla minik ziyaretçileri ve ailelerine bilim ve sanat alanında unutamayacakları deneyimler yaşatıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bilim eğitimini desteklemek amacıyla açtığı Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocuklardaki merak duygusunu tetikleyerek minik ziyaretçilerine, eğlenirken öğrenme ayrıcalığı da sunuyor. 

Astronomi, arkeoloji, fizik, biyoloji ve fen bilgisi branşlarında uzman rehberler eşliğinde yapılan bilim atölyelerinde, her katılımcı kendisi için hazırlanmış malzemelerle deneylerini yaptı. Çocukları yeni teknolojilerle tanıştıran Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde en çok ilgi gören Robotik Uygulama Atölyesi oldu. Atölyede 5-10 yaş arası ile 10 yaş üstündeki çocukların kullanımı için iki robot seti hazırlandı. Türkçe/İngilizce algoritma geliştirme ve robot programlama imkanı sağlayan görsel programlama yazılımları ile uyumlu kolayca tak çıkar olarak kullanılabilen robot bileşenleri de meraklı miniklerin ilgisini çekti.  

Afrin´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Pakistan'dan rest: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Sınırlarını yapay zeka ile koruyacaklar

Sınırlarını yapay zeka ile koruyacaklar

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

CHP'li Bekaroğlu hakkında fezleke hazırlandı

CHP'li Bekaroğlu hakkında fezleke hazırlandı

'Türkiye büyük yük üstlendi'

'Türkiye büyük yük üstlendi'

CHP karıştı, liste Kılıçdaroğlu'nun akrabalarına ayrıldı

CHP karıştı, liste Kılıçdaroğlu'nun akrabalarına ayrıldı

Komşuda alarm! Suriye sınırında teyakkuza geçtiler

Komşuda alarm! Suriye sınırında teyakkuza geçtiler

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı
 

POPÜLER HABERLER

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA