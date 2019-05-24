Mogan geceleri ışıl ışıl

Hafta sonu tatillerini ailecek geçirebileceğiniz Mogan Gölü’nün çevresinde çok sayıda restoran ve kafe, piknik alanları, asma köprülerle ulaşılan marina adası, ahşap kıyı yolu, koşu parkuru, yaya yolları, çocuk oyun alanları, üç tenis kortu, iki mini futbol sahası, binicilik ve spor merkezi bulunuyor. Kıyı uzunluğu 11 kilometre ortalama derinliğiyse 2.8 metre olan Mogan’da sazan, kadife balığı, turna balığı, gümüş balığı ve kerevit yetişiyor. Mogan Gölü, gündüz olduğu kadar gece de çevresindeki binaların ışıklarının yansımasıyla ayrı bir güzelliğe bürünüyor.