Mülteci çocuklar ‘Masal Bahçesi’nde

‘Masal Bahçesi’ adlı oyunu izleyen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Oyun sırasında söylenen şarkılara eşlik eden minikler doyasıya eğlendi. Türk ve mülteci çocuklar arasındaki kültürlerarası diyaloğu güçlendirmek amacıyla etkinliklerin devam edeceğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Tiyatronun iyileştirici ve eğitici gücüne inanıyoruz. Geleceğimizin yetişkinleri çocuklarımızın maneviyatını önemsiyor ve bu manevi duyguları eğlendirerek öğretmeyi amaçlıyoruz” dedi.