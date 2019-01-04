Mültecilere sosyal uyum desteği

Proje kapsamında 157 mülteci çocuk okula kaydedilirken, 56 mülteci kadın da mesleki eğitim desteği aldı. Büyükşehir Belediyesi ile UNHCR işbirliğindeki “Sığınmacı Kadın ve Çocuklar Destek Projesi”, 2017-2018 yılları arasında, Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi mülteci kadın ve çocukların yaşam şartlarını kolaylaştıracak, devlet eğitim sistemine dahil olmalarını sağlayacak ve kadın mülteci istihdamını artıracak bir sosyal diyalog ve uyum projesi olarak planlandı.

MÜLTECİ SORUNU BİTMELİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Erciyes, böylesine önemli bir projenin geçen yıl başladığını ve başarılı bir şekilde sonuca ulaşıldığını belirterek, “UNHCR işbirliği yaparak mülteci kadın ve çocukları desteklemek için bu projeyi hayata geçirdik. Bir yıl boyunca şehrimizdeki 193 mülteci çocuğa destek verilirken, 157 çocuk okula kaydedilerek, eğitime kazandırıldı. 56 mülteci kadın önce Türkçe kurslara gitti sonra da mesleki kurslara yönlendirildi” diye konuştu.