MÜSİAD Ankara'da Acar dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenen ‘MÜSİAD Vefa Gecesi’ öncesinde, Ankara Şubesi’nin Genel Kurulu yapıldı. Toplantıda yapılan seçimde başkanlık koltuğuna Hasar Basri Acar oturdu. Yeni Başkan Acar, MÜSİAD’a bugüne kadar emeği geçen herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederek, Milletimize, ülkemize, tarihimize, medeniyetimize ve ecdadımıza olan vefamızla dün olduğu gibi bugün de yarın da azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerlerimizden aldığımız güçle, yeni zirvelere hep birlikte yürüyeceğiz” ifadesini kullandı.

ZAMAN SU GİBİ AKIP GİTTİ

Başkanlık koltuğunu Acar’a devreden İlhan Erdal da 20 yılı aşkın süredir mensubu olduğu MÜSİAD’ın kendisine çok güzel hatıralar bıraktığını söyledi. Erdal, zamanın su gibi akıp gittiğini dile getirerek, “Dünya hayatı, sonsuzluk özlemiyle çıkılan bir yolda kısa süreli bir durak. ‘Geldik, gidiyoruz.’ cümlesiyle özetlenen bir macera. Kısa bir durak diyoruz ama insan ne de çok şey sığdırmaya çalışıyor hayata. O kadar çok şey yazılıyor ki sayfalarına, unutmamamız gereken ne varsa unutur oluyoruz ve esas olanı kaybediyoruz. Bu esaslardan biri de vefa duygusudur” diye konuştu. Türkiye’yi daha yukarılara daha güçlü şekilde taşımanın, herkesin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Erdal, tüm şehit ve ebediyete irtihal etmiş MÜSİAD üyelerini, rahmet ve minnetle andığını söyledi.