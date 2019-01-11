10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4835
  • 6,289
  • 227.325
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

MÜSİAD Ankara'da Acar dönemi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Şubesi’nin yapılan Genel Kurulu’nda Hasan Basri Acar başkanlık koltuğuna oturan isim oldu. Acar, “Milletimize, ülkemize, tarihimize, medeniyetimize ve ecdadımıza olan vefamızla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenen ‘MÜSİAD Vefa Gecesi’ öncesinde, Ankara Şubesi’nin Genel Kurulu yapıldı. Toplantıda yapılan seçimde başkanlık koltuğuna Hasar Basri Acar oturdu. Yeni Başkan Acar, MÜSİAD’a bugüne kadar emeği geçen herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederek, Milletimize, ülkemize, tarihimize, medeniyetimize ve ecdadımıza olan vefamızla dün olduğu gibi bugün de yarın da azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerlerimizden aldığımız güçle, yeni zirvelere hep birlikte yürüyeceğiz” ifadesini kullandı.      

ZAMAN SU GİBİ AKIP GİTTİ      

Başkanlık koltuğunu Acar’a devreden İlhan Erdal da 20 yılı aşkın süredir mensubu olduğu MÜSİAD’ın kendisine çok güzel hatıralar bıraktığını söyledi. Erdal, zamanın su gibi akıp gittiğini dile getirerek, “Dünya hayatı, sonsuzluk özlemiyle çıkılan bir yolda kısa süreli bir durak. ‘Geldik, gidiyoruz.’ cümlesiyle özetlenen bir macera. Kısa bir durak diyoruz ama insan ne de çok şey sığdırmaya çalışıyor hayata. O kadar çok şey yazılıyor ki sayfalarına, unutmamamız gereken ne varsa unutur oluyoruz ve esas olanı kaybediyoruz. Bu esaslardan biri de vefa duygusudur” diye konuştu. Türkiye’yi daha yukarılara daha güçlü şekilde taşımanın, herkesin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Erdal, tüm şehit ve ebediyete irtihal etmiş MÜSİAD üyelerini, rahmet ve minnetle andığını söyledi.    

 

Cami görmüş CHP zihniyeti: ´Haydi Çocuklar Camiye´ etkinliği çocuklarımıza nasıl bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Trabzon AK Parti adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan Trabzon AK Parti adaylarını açıkladı

Beşinci nesil savaş uçağı görünmezlik zırhına kavuştu

Beşinci nesil savaş uçağı görünmezlik zırhına kavuştu

Okyanusların bu özelliği olmasaydı, dünya kavrulurdu

Okyanusların bu özelliği olmasaydı, dünya kavrulurdu

Fransa uyardı: Hemen durdurun

Fransa uyardı: Hemen durdurun

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

'Gelecek hafta devam edecek'

'Gelecek hafta devam edecek'

Pakistan, LY-80 hava savunma sistemini ateşledi

Pakistan, LY-80 hava savunma sistemini ateşledi

CHP'nin cami alerjisi depreşti

CHP'nin cami alerjisi depreşti
 

POPÜLER HABERLER

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA