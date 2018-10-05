Çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Ankaralı sanatçı Esma Metin, yeni bir film projesi olan ‘Metruk’ için hazırlıklara başladı. Bu alanda kendini geliştirmek için sürekli çaba sarf eden başarılı sanatçı Metin, bilim kurgu türü olan ve türü itibariyle Türk sinemasında bir ilk olma yolunda ilerleyen Metruk’ta rol almanın heyecanını yaşıyor. “Mutlu olduğum işi yaptığım için çok şanslıyım” diyen Esma Metin, işin mutfağında kendini eğiterek büyüterek geliştirdiğini söyledi.

Film hazırlık çalışmaları için sürekli İstanbul Ankara arasında mekik dokuyan Esma Metin, yoğunluğu arasında bizlere zaman ayırarak, sorularımızı yanıtladı.

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

Çankırı doğumluyum, ama kendimi bildim bileli Ankara’da yaşıyorum. Tek hedefim var, oyunculuk kariyerimde başarılı bir yol çizmek. Aslında kendini tanıtmak zor. İnsanın kendini yazması biraz eksik biraz fazla, ama hiçbir zaman tam olmayan bir anlatım. En çok kariyerim olan oyunculukla mutlu olan biriyim. Bu yüzden mutlu olmaya, bu alanda kendimi ve çevremdekileri mutlu etmeye çalışan biri olduğumu söyleyebilirim. Uzun bir süreç tabi ki bu. Çocukluğumdan beri hayallerimi süsleyen oyunculuk adına birçok yatırım yaptım. “Mutfak” dediğimiz alanda, kendimi eğiterek, büyüterek geliştirmeye çalıştım. Şimdi de ise hayallerimde büyüttüğüm ve bu zamana kadar yatırımını yaptığım işi, icra etmeye çalışıyorum. Birçok projede yer aldım. Şimdi, yepyeni bir dönem yepyeni bir yol var önümde. Çok şanslı olduğuma inanıyorum, çünkü şu anki yeni projemin bana büyük ufuklar açacağına inanıyorum.

Yeni proje için hazırlıklarınız nasıl sürüyor?

Zaimbrothersfilm’in ikinci projesi olan ‘Metruk’, tür olarak bilim kurgu kategorisinde yer alıyor ve türü itibariyle Türk sinemasında bir ilk olmanın gururunu yaşıyor. Ben de bu proje içinde yer alacağım için çok heyecanlıyım. Şu anda kendimi sadece bu işe adadım. Çocukluğumdan beri dünya dışı varlıkları çok merak ediyordum, bu nedenle bu filmde yer alacağım için çok mutluyum. Geceleri gökyüzüne bakmadan yatamıyorum. Filmde aksiyon sahneleri yer aldığı için her gün spor yapıyorum.

Filmin konusu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bilim kurgu türünde önemli bir yeri olacağını düşündüğüm Metruk, tamamen bir Türk filmi olacak. Konusu ise şöyle: Dünya dışı yaşamın varlığına inanan astro-uzay bilimci Kemal, onlarla iletişim kurmak istiyor ve kanıtlar toplamaya başlıyor. Bir gün Kemal, Karagün Beldesi’nde konaklarken gökyüzünde yıldızlardan gelen bir sinyal keşfeder. Bulduğu bu ipucu onu insan ırkının tehlikede olduğu kanısına götürür. Bir gece uzak bir gezegene ait varlıkların göktaşı şeklinde Karagün ormanına düştüğüne şahit olur. Kemal’in cevap bulma arayışı onu uzaylılara götürür. Daha fazla ipucu vermeyim, bundan sonrasını beyazperdede izlemeniz gerekecek.

Biraz da kendi karakterinizi atabilir misiniz?

Benim karakterimin adı, Firuze. Firuze, Meryem’in yakın komşusu ve arkadaşıdır. Mutsuz bir evliliği var. Dünyayı bekleyen asteroid tehlikesini bir kahin gibi hisseder, ama bu tehlikeyi içine kapanık biri olduğu için eşiyle bile paylaşamaz. Dünyayı bekleyen karanlık günler Firuze’nin kapısını çaldığında her şey için artık çok geç kalmıştı. Firuze, bu karanlık günlerde neler yapacak, hep birlikte göreceğiz.

HEDEFİM ÖCÜLÜK YAPMAK

Hedefleriniz neler?

İyi bir oyuncu olmak en büyük hedefim. Her daim düzgün ve başarılı bir oyuncu olmak istiyorum. Bununla birlikte etrafımda faydalı işler yapmayı amaçlıyorum. Birçok sosyal projede ihtiyacı olanlara yardım edebilmek ve bu konularda öncülük yapmak da hedeflerim arasında yer alıyor.

Hangi tür filmlerde, hangi yönetmenlerle çalışmak istersiniz?

Samimi olan, dürüst olan ve iyi niyetli olan her türlü projede yer almak isterim.

Oyunculukta sinemada mı yoksa dizide mi yer almak istersiniz?

İkisinin de birçok ortak özelliği var. Aralarındaki fark ise, dizilerde birinci sırada ekip gelir, sinemada ise birinci sırada yönetmen gelir. Onun dışında iki alanda da keyifle çalışıyorum.

Hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çalışmışsınız. Sizce başarı mı hırs mı?

Hırsın tabii ki önemi var. ‘Ben hayatımda hiç hırslı olmadım’ diyen insanlar bana çok tuhaf ve ironi geliyor. Bence hırs gereklidir, kendini bitirmediğin sürece.