Müzeler sizi çağırıyor

Kampanya kapsamında Altındağ’da bulunan 5 müze işbirliği yaptı. Müzelerden birini ücret ödeyerek ziyaret edenler, diğer 4’üne indirimli bilet alarak giriş yapabilecek. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açık Hava Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin dahil olduğu ‘Müzeler Seni Çağırıyor’ kampanyası, yıl sonuna kadar devam edecek. Bu kampanya ile tamamı Altındağ’da bulunan müzelerin daha fazla ilgi çekmesi ve ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor. Altındağ’ın Ankara’nın en önemli turizm merkezi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Asım Balcı, “İlçemiz kamu ve özel olmak üzere çok sayıda önemli müzeye sahip. Biz de turizme destek vermek için müzeler arası işbirliği yaptık. Bu işbirliği sayesinde müzelere olan ilgi de artacak. Ben herkesi Altındağ’daki müzeleri görmeye davet ediyorum” dedi.

PAZARTESİ GÜNLERİ KAPALI

Kampanya kapsamında yer alan 5 müzenin tamamı Pazartesi günleri kapalı. Müzelerin açılış ve kapanış saatleri ise şu şekilde:

Ulucanlar Cezaevi Müzesi: 10.00-17.00

Altınköy Açık Hava Müzesi: 10.00-00.00

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi: 10.00-12.30 ve 13.30- 18.00

Rahmi M. Koç Müzesi: Hafta içi 10.00-17.00 / Hafta sonu: 10.00-19.00

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi: 10.00-18.00