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Müzeler tiyatro sahnesi oluyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle, yeni sezonda müzeler de tiyatro sahnesine dönüşüyor. İlk oyun Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergileniyor. 

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Devlet Tiyatroları, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini yansıtan eserlerden ilham alınarak yazılan oyunları, sergilendikleri müzelerde sahneleyecek. İlk ayağı Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki ‘İnandık Vazosu’ için yazılan oyunla başlayan proje, yeni sezonda Telipinu Fermanı, Kibele, Siyez Buğdayı, Ahilik Kültürü ve Nutuk’un konu edildiği oyunlarla farklı müzelerde devam edecek. Hititler’ce 3 bin 600 yıl önce yapılan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen ‘İnandık Vazosu’nun üzerindeki kutsal evlilik törenine ait figürlerden yola çıkılarak hazırlanan tiyatro oyunu, ayda bir kez müzeyi ziyaret edenlerin beğenisini sunuldu. Yoğun ilgi üzerine oyunların çeşitlendirilmesine ve farklı müzelerin adeta bir tiyatro sahnesine dönüşmesine karar verildi.      

TARİHİ SERÜVENİ ANLATACAĞIZ 

Ankara Devlet Tiyatroları (DT) Müdürü Murat Volkan Benli, bu sezon İnandık Vazosu ile başladıkları projeye yeni oyunlar eklemek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. İlk anayasa olarak da bilinen ve Hititler’de tahta geçme kurallarını düzenleyen Telipinu Fermanı üzerinde çalıştıklarını anlatan Benli, İnandık Vazosu ile Telipinu Fermanı’nı bir hikayede birleştirip daha uzun bir oyunu Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerinin ilgisine sunacaklarını dile getirdi. Benli, Hititler’in Bereket Tanrıçası Kibele’nin konu edildiği ‘Kibele ve Siyez Buğdayı’ oyununu da yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergileyeceklerini, ancak projenin yalnızca bu müzeyle sınırlı kalmayacağını anlattı. Etnografya Müzesi’nin ruhuna uygun bir Ahilik oyunu hazırladıklarını belirten Benli, Cumhuriyet Müzesi’nde ise Nutuk’tan parçalar okuyacaklarını söyledi. Benli, “Böylece Ankara’nın tarihi serüvenini müzelerimizdeki materyalleri kullanarak seyircilerimize ulaştırmaya çalışacağız” dedi. 

´´Alka´´ başarıyla imha etti

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