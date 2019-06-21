Nallıhan Kuş Cenneti misafirlerini bekliyor
Ankara-İstanbul Karayolu üzerindeki Davutoğlan Mevkii’nde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, yoldan mola ve ziyaret durağı oldu.
425 hektarlık bir alana sahip olan Nallıhan Kuş Cenneti, 179’dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yaşayan 6 balıkçıl türünün beşi bu bölgede bulunuyor. Kara çaylak, akkuyruklu kartal, gökdoğan, kuzgun ve kırmızı gagalı da Nallıhan Kuş Cenneti’nin diğer misafirleri. Haziran’da 3 bin leylek, 150 karaleylek, kışın ise 3 bin angutun yaşadığı bölgenin en dikkat çekici özelliklerinden birisi sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan tepeleri.
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