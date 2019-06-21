Nallıhan Kuş Cenneti misafirlerini bekliyor 

425 hektarlık bir alana sahip olan Nallıhan Kuş Cenneti, 179’dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yaşayan 6 balıkçıl türünün beşi bu bölgede bulunuyor. Kara çaylak, akkuyruklu kartal, gökdoğan, kuzgun ve kırmızı gagalı da Nallıhan Kuş Cenneti’nin diğer misafirleri. Haziran’da 3 bin leylek, 150 karaleylek, kışın ise 3 bin angutun yaşadığı bölgenin en dikkat çekici özelliklerinden birisi sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan tepeleri.